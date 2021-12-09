Генпрокурор России прокомментировал данные о коррупции в стране
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Он отметил, что в России за девять месяцев выявлено 29,6 тыс. преступлений коррупционной направленности.
Рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 12,7%.
«Но это не означает, что нас накрыла волна коррупции. Скорее наоборот – рост является свидетельством повышения эффективности работы правоохранительных органов по выявлению коррупционных деяний», — цитирует РИА Новости Краснова.
По его словам, в России растёт уровень выявления крупных коррупционных преступлений.
30 ноября сообщалось, что семь высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырёх генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях.