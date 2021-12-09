Генпрокурор России прокомментировал данные о коррупции в стране

Рост на 12,7% выявленных за 9 месяцев в России коррупционных преступлений говорит о возросшей эффективности правоохранителей, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он отметил, что в России за девять месяцев выявлено 29,6 тыс. преступлений коррупционной направленности.

Рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 12,7%.

«Но это не означает, что нас накрыла волна коррупции. Скорее наоборот – рост является свидетельством повышения эффективности работы правоохранительных органов по выявлению коррупционных деяний», — цитирует РИА Новости Краснова.

По его словам, в России растёт уровень выявления крупных коррупционных преступлений.

30 ноября сообщалось, что семь высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырёх генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях.