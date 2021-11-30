Ъ: Четыре генерала Росгвардии заподозрены в хищениях

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Семеро высокопоставленных офицеров Росгвардии, включая четырёх генералов, заподозрены в хищениях и злоупотреблениях, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырёх генералов и трёх полковников Росгвардии», — говорится в сообщении газеты.

Все подозреваемые офицеры проходили проверку в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость».

Уточняется, что данная система должна была заработать к 2016 году, но так и не заработала.

Ранее Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления столичного главка МЧС Виктора Самарина.

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