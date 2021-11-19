Высокопоставленного чиновника столичного главка МЧС отправили под домашний арест

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Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления столичного главка МЧС Виктора Самарина.
Высокопоставленного чиновника столичного главка МЧС отправили под домашний арест
  • РИА Новости

Об этом информировала ТАСС пресс-служба суда.

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Самарина В.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК России (получение взятки в значительном размере), сроком до 18 января 2022 года», — сообщили в суде.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве.

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