РИА Новости: двое высокопоставленных чиновников главка МЧС Москвы подозреваются во взятке
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«Первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве», — приводит агентство слова собеседника.
Ещё один источник в правоохранительных органах рассказал, что фигуранты получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций.
По данным агентства, подозреваемые в получении взятки чиновники находятся под подпиской о невыезде.