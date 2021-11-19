РИА Новости: двое высокопоставленных чиновников главка МЧС Москвы подозреваются во взятке

Двое высокопоставленных сотрудников столичного главка МЧС подозреваются во взяточничестве. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве», — приводит агентство слова собеседника.

Ещё один источник в правоохранительных органах рассказал, что фигуранты получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций.

По данным агентства, подозреваемые в получении взятки чиновники находятся под подпиской о невыезде.