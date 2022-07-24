В Сочи ввели запрет на купание на фоне штормового предупреждения

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В администрации Сочи заявили о введении запрета на купание на всех пляжах города.
В Сочи ввели запрет на купание на фоне штормового предупреждения
  • РИА Новости

«На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Сочи ввели режим ЧС из-за непогоды.

Как сообщал глава Сочи Алексей Копайгородский, в результате залпового ливня ранее погиб один человек.

Из-за обильных дождей оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хосте, Мацесте и Кудепсте достиг неблагоприятных отметок.

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