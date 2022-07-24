Власти Сочи ввели режим ЧС из-за непогоды

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В Сочи введён режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.
Власти Сочи ввели режим ЧС из-за непогоды
  • © ГУМЧС России по Краснодарскому краю

«По всему городу объявили режим ЧС. Это даёт нам ещё один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим», — написал он в Telegram

Копайгородский добавил, что непогода оставила разрушения во всех районах города.

«Ситуация очень серьёзная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило», — подчеркнул мэр.

Как ранее сообщил глава Сочи, в результате залпового ливня погиб один человек.

Из-за обильных дождей оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хосте, Мацесте и Кудепсте достиг неблагоприятных отметок.

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