Власти Сочи ввели режим ЧС из-за непогоды
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«По всему городу объявили режим ЧС. Это даёт нам ещё один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим», — написал он в Telegram.
Копайгородский добавил, что непогода оставила разрушения во всех районах города.
«Ситуация очень серьёзная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило», — подчеркнул мэр.
Как ранее сообщил глава Сочи, в результате залпового ливня погиб один человек.
Из-за обильных дождей оказались подтоплены цокольные этажи, трассы и придомовые территории. Уровень воды в реках Хосте, Мацесте и Кудепсте достиг неблагоприятных отметок.