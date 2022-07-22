Диетолог Соломатина рассказала о влиянии вредных продуктов на мозг

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии вредных продуктов на мозг.

«Когда мы говорим о вредных продуктах для нашего организма, прежде всего они затрагивают деятельность нашей нервной системы, нашего мозга. Потому что он — самый чувствительный орган к различным токсинам», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, после, например, приёма алкоголя мозг теряет определённое количество нервных клеток.

«И так с любыми токсинами, которые поступают в наш организм», — отметила Соломатина.

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