Диетолог Соломатина рассказала о влиянии вредных продуктов на мозг

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии вредных продуктов на мозг.
Диетолог Соломатина рассказала о влиянии вредных продуктов на мозг
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«Когда мы говорим о вредных продуктах для нашего организма, прежде всего они затрагивают деятельность нашей нервной системы, нашего мозга. Потому что он — самый чувствительный орган к различным токсинам», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, после, например, приёма алкоголя мозг теряет определённое количество нервных клеток.

«И так с любыми токсинами, которые поступают в наш организм», — отметила Соломатина.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, как обезопасить себя в жаркие дни.

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