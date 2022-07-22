Психолог Сушкова назвала стадии эмоционального выгорания

Практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова назвала стадии эмоционального выгорания.

«Работа выходит на первый план, а человек находится в состоянии постоянного стресса, занимаясь только работой, больше ни на что не отвлекаясь. Человек на полную мощность использует свои ресурсы, в результате быстро приходит к истощению», — заявила она в беседе с ФАН, говоря о первой стадии.

По её словам, в результате возникает вторая стадия — усталость. Стресс становится хроническим, появляется слабость, раздражительность, апатия.

Как отметила Сушкова, если не принять мер, то начинается третья стадия — истощение.

«Человек становится не эффективным в своей рабочей деятельности», — сказала психолог.

Четвёртой стадией она назвала необратимое истощение, полное безразличие ко всему.

«Выделяйте достижения, находите интерес в своей работе, ставьте нетривиальные задачи. Жизнь должна быть полноценной и интересной, а работа — важная составляющая жизни. Если работа приносит удовлетворение — это также залог того, что эмоциональное выгорание вам не грозит», — добавила эксперт.

Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с URA.RU предупредила, что постоянная жажда может свидетельствовать о развитии таких заболеваний, как диабет и панкреатит.