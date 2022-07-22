В Кемеровской области зафиксировали 58 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зафиксировали 58 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 167 134. Вылечились 163 864 жителя.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 693 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru. Выздоровели 467 человек, госпитализированы 73.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.