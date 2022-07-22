В Пермском крае зарегистрировали 81 случай COVID-19 за сутки

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В Пермском крае зарегистрировали 81 случай COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 81 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Новые случаи диагностированы в 13 территориях, включая Пермь.

Общее число заболевших в регионе достигло 372 752 человек.

Также стало известно, что в Удмуртии прививку от COVID-19 сделали 699 143 жителя, завершили иммунизацию 559 385, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональный Минздрав. Ревакцинировались 174 032 человека.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

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