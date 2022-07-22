В Госдуме прокомментировали ситуацию с обеспечением медперсоналом отдалённых регионов
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«Можно военным медикам разрешить оказывать помощь гражданскому населению. Это позволит немного сгладить проблему. В тех местах, где нет других возможностей, а военный врач в первую очередь военный, он работает, где положено. К нему можно прикреплять и гражданское население в том числе», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, нужны специфические программы для врачей, работающих в отдалённых населённых пунктах.
Ранее НСН сообщала, что ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыл в столице Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств.