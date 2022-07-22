В Госдуме прокомментировали ситуацию с обеспечением медперсоналом отдалённых регионов

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал ситуацию с обеспечением медперсоналом отдалённых регионов.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с обеспечением медперсоналом отдалённых регионов
  • Gettyimages.ru
  • © Sawek Kawila / EyeEm

«Можно военным медикам разрешить оказывать помощь гражданскому населению. Это позволит немного сгладить проблему. В тех местах, где нет других возможностей, а военный врач в первую очередь военный, он работает, где положено. К нему можно прикреплять и гражданское население в том числе», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нужны специфические программы для врачей, работающих в отдалённых населённых пунктах.

Ранее НСН сообщала, что ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыл в столице Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить