Набиуллина заявила о начале восстановления импорта в России
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«Динамика импорта соответствует нашим ожиданиям: после существенного снижения этот показатель начал восстанавливаться», — цитирует РИА Новости Набиуллину.
По её словам, главным образом увеличивается потребительский импорт.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.
11 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.