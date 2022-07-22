Набиуллина заявила о начале восстановления импорта в России

Импорт в России начал восстановление, в основном благодаря потребительскому сегменту, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Динамика импорта соответствует нашим ожиданиям: после существенного снижения этот показатель начал восстанавливаться», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

По её словам, главным образом увеличивается потребительский импорт.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

11 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.