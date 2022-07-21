В Минпромторге допустили отмену параллельного импорта по отдельным группам товаров

Механизм параллельного импорта может быть вскоре отменён для отдельных групп товаров, российским производителям нужно к этому подготовиться, заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — цитирует его ТАСС.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

11 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.

Изменения также коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.