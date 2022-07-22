Путин обсудил с Лукашенко актуальные вопросы сотрудничества России и Белоруссии
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Об этом сообщили в Кремле.
«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по ряду тем международной повестки дня прошедших переговоров Путина с иностранными лидерами, в том числе в Тегеране.
11 июля Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию вокруг введённых Литвой незаконных ограничений на транзит в Калининградскую область.
В начале июля Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию.