Суд утвердил мировое соглашение в рамках иска Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение в рамках иска Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), входящей в группу «Норникель».

«Утвердить мировое соглашение», — приводит ТАСС слова судьи Екатерины Мельниковой.

30 июля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей.

С компании требуют взыскать ущерб, нанесённый водным биоресурсам, на 58,7 млрд рублей. Ведомство утверждает, что утечка топлива навредила всей акватории Норило-Пясинской озёрно-речной системы.

Позднее суд увеличил размер иска Росрыболовства к НТЭК на 311 млн рублей.

Авария произошла 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в группу «Норникель».