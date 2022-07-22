Суд утвердил мировое соглашение в рамках иска Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей
- РИА Новости
«Утвердить мировое соглашение», — приводит ТАСС слова судьи Екатерины Мельниковой.
30 июля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей.
С компании требуют взыскать ущерб, нанесённый водным биоресурсам, на 58,7 млрд рублей. Ведомство утверждает, что утечка топлива навредила всей акватории Норило-Пясинской озёрно-речной системы.
Позднее суд увеличил размер иска Росрыболовства к НТЭК на 311 млн рублей.
Авария произошла 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в группу «Норникель».