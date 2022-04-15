В Красноярском крае суд увеличил размер иска Росрыболовства к НТЭК на 311 млн рублей
«Предварительное судебное заседание отложено на 27 мая 2022 для завершения подготовки мирового соглашения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
Также стало известно, что в ходе заседания удовлетворили ходатайство истца об увеличении размера требований на 311 млн рублей.
30 июля арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей.
С компании требуют взыскать ущерб, нанесённый водным биоресурсам, на 58,7 млрд рублей. Ведомство утверждает, что утечка топлива навредила всей акватории Норило-Пясинской озёрно-речной системы.
Авария произошла 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в группу «Норникель».