Невролог Ильин назвал малоизвестную причину инсульта во сне

Невролог «Европейского медицинского центра» Николай Ильин рассказал о существовании малоизвестного, но значительного риска инсульта — апноэ во сне.

Апноэ во сне — это серьёзное нарушение, которое возникает, когда у человека прерывается дыхание во время сна, иногда сотни раз за ночь, объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru».

«Чем тяжелее степень апноэ во сне, тем выше риск инсульта. Исследование показало, что при средней и тяжёлой степени вероятность инсульта увеличивается в три раза, а у 70% пациентов со случившимся инсультом было выявлено апноэ. Это заболевание связано с повышенным риском ишемического инсульта, независимо от сосудистых факторов риска», — рассказал Ильин.

По его словам, наиболее распространённые симптомы апноэ — храп, дневная сонливость, беспокойный сон, утренняя головная боль, сухость во рту ночью или после пробуждения, проблемы с концентрацией внимания и другие.

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