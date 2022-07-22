Нарколог Казанцев сообщил о рисках чрезмерного употребления кофе

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Врач-нарколог, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев рассказал о рисках чрезмерного употребления кофе.
Нарколог Казанцев сообщил о рисках чрезмерного употребления кофе
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«Кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему. Это может нарушить сон. На фоне бессонницы и употребления более двух-трёх чашек кофе в день могут возникнуть раздражительность и, возможно, агрессивность», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Другим последствием чрезмерного употребления кофе может стать повышенная тревожность.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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