Нарколог Казанцев сообщил о рисках чрезмерного употребления кофе

Врач-нарколог, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев рассказал о рисках чрезмерного употребления кофе.

«Кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему. Это может нарушить сон. На фоне бессонницы и употребления более двух-трёх чашек кофе в день могут возникнуть раздражительность и, возможно, агрессивность», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Другим последствием чрезмерного употребления кофе может стать повышенная тревожность.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.