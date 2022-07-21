В Оренбургской области выявили 39 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области выявили 39 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области выявили 39 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 217 743 жителя. Вылечились 212 906 человек, в том числе 17 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в медучреждениях Ставропольского края вновь вводят масочный режим, передаёт «СвоёТВ».

«У нас в крае, как практически и по всей стране, были сняты все коронавирусные ограничения. Но мы сейчас вводим ряд ограничительных мероприятий. В медучреждениях будет действовать масочный режим, а у пациентов, поступающих на госпитализацию в специализированные больницы, будут брать анализ на коронавирус», — рассказал на брифинге в правительстве региона глава Минздрава Ставрополья Владимир Колесников.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».

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