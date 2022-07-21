Терапевт Лапа назвала причины постоянной сильной жажды

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Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа предупредила, что постоянная жажда может свидетельствовать о развитии таких заболеваний, как диабет и панкреатит.
Терапевт Лапа назвала причины постоянной сильной жажды
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Также жажда может говорить об интоксикации, отметила она в беседе с URA.RU.

«Это всегда диабет, который связан с панкреатитом, хроническим или острым. Если ещё добавляется боль, то обязательно нужно обращаться к гастроэнтерологу. Жажда — это всё, что связано с работой ЖКТ и верхних его отделов. Это заброс желчи или голодные боли. И самое главное, что жажда может говорить об интоксикации. Могло произойти отравление, например, кишечной палочкой. Это любые нарушения работы поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта», — рассказала Лапа.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News рассказала, как избавиться от неправильных пищевых привычек и чем заменить вредную еду.

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