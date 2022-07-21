В Иркутской области зафиксировали 101 случай COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 101 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 297 367 жителей. Выздоровел за минувшие 24 часа 61 житель.

Тем временем в Ставропольском крае для пациентов с коронавирусом развёрнуто 210 коек, передаёт newstracker.ru.

«Нами составлен план по разворачиванию и перепрофилированию коек, если это понадобится. План включает в себя разворачивание 5100 коек в течение недели», — заявил глава регионального Минздрава Владимир Колесников.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».