В Томской области подтвердили 34 случая COVID-19 за сутки

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В Томской области подтвердили 34 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 23 пациента.
В Томской области подтвердили 34 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Госпитализированы 13 жителей региона.

Также стало известно, что в Московской области откроют центры углублённой диспансеризации для тех, кто переболел коронавирусом, передаёт телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.

Диспансеризацию после COVID-19 уже прошли более 87 тыс. жителей Подмосковья. В настоящее время это можно сделать в 19 поликлиниках. Теперь планируется создать специализированные центры по нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее вирусолог доктор биологических наук, профессор МГУ  Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».

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