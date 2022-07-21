В Томской области подтвердили 34 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Госпитализированы 13 жителей региона.
Также стало известно, что в Московской области откроют центры углублённой диспансеризации для тех, кто переболел коронавирусом, передаёт телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.
Диспансеризацию после COVID-19 уже прошли более 87 тыс. жителей Подмосковья. В настоящее время это можно сделать в 19 поликлиниках. Теперь планируется создать специализированные центры по нацпроекту «Здравоохранение».
Ранее вирусолог доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».