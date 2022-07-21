В Крыму выявили 52 случая COVID-19 за сутки

В Крыму выявили 52 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Всего в республике заболели 184 612 жителей.

Тем временем в Челябинской области зарегистрировали 126 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. За сутки в регионе провели 6707 тестов на COVID-19.

Ранее вирусолог доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».