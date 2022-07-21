В ФМБА рассказали о работе над технологией производства препарата от оспы обезьян
«ФМБА России также проводит научные исследования по разработке технологии производства субстанции препарата для лечения нескольких заболеваний, вызываемых поксвирусами, включая оспу обезьян», — приводит ТАСС заявление.
В агентстве добавили, что создание технологии поможет в случае необходимости в кратчайший период развернуть производство лекарственного препарата для лечения опасного инфекционного заболевания.
Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошёл инкубационный период.