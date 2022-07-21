В Минстрое рассматривают вариант доставки стройматериалов в Калининград по воде
«В настоящие время правительство Калининградской области совместно с правительством России ведёт проработку вопроса в части альтернативных путей снабжения субъекта, в том числе паромным транспортом», — приводит РИА Новости заявление министерства.
В Минстрое предупредили, что в случае доставки материалов водным путём существует вероятность задержек с поставками, а также изменения их стоимости из-за повышения расходов на логистику.
13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.
Позднее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ожидает принятия решения Литвой о транзите товаров в Калининград на текущей неделе.