В Минстрое рассматривают вариант доставки стройматериалов в Калининград по воде

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В Минстрое сообщили, что власти Калининградской области рассматривают вариант с доставкой строительных материалов в регион с помощью паромов.

«В настоящие время правительство Калининградской области совместно с правительством России ведёт проработку вопроса в части альтернативных путей снабжения субъекта, в том числе паромным транспортом», — приводит РИА Новости заявление министерства.

В Минстрое предупредили, что в случае доставки материалов водным путём существует вероятность задержек с поставками, а также изменения их стоимости из-за повышения расходов на логистику.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

Позднее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ожидает принятия решения Литвой о транзите товаров в Калининград на текущей неделе.

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