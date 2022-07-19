Губернатор Алиханов ожидает принятия решения Литвой о транзите на этой неделе

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ожидает принятия решения Литвой о транзите товаров в Калининград на текущей неделе.
Губернатор Алиханов ожидает принятия решения Литвой о транзите на этой неделе
  • РИА Новости

«Несмотря на то что Еврокомиссия приняла решение о пересмотре санкций собственных, они (Литва. — RT) пересмотрели только в части ж/д транзита», — цитирует его Интерфакс.

Алиханов заявил, что литовская сторона в соответствии с решением ЕК должна принять «какие-то свои внутренние регламенты и нормативы».

«Мы исходим из того, что это должно случиться на этой неделе», — сказал он. 

Губернатор отметил, что такая информация проходит в рамках контактов с поверенными в делах по линии Министерства иностранных дел.

Он выразил надежду на то, что это произойдёт уже в ближайшее время.

Алиханов уточнил, что калининградские власти при поддержке правительства России продолжат добиваться отмены всех ограничений транзита, в том числе автомобильным транспортом.

Ранее Алиханов сообщил, что в течение ближайших дней в регион могут пойти первые поезда через Литву с товарами, в отношении которых Евросоюз вводил санкции.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

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