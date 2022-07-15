Алиханов анонсировал отправку поездов с грузами в Калининград через Литву в ближайшие дни

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в течение ближайших дней в регион могут пойти первые поезда через Литву с товарами, в отношении которых Евросоюз вводил санкции.

«В течение ближайших дней, как нам сообщают коллеги из МИД, Литва должна выпустить свой внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения, относительно действий контрольных служб Литовской Республики», — рассказал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в первых поездах будет цемент, а также другие товары.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объём ограничений по транзиту в Калининград.