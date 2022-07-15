Алиханов анонсировал отправку поездов с грузами в Калининград через Литву в ближайшие дни
- РИА Новости
«В течение ближайших дней, как нам сообщают коллеги из МИД, Литва должна выпустить свой внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения, относительно действий контрольных служб Литовской Республики», — рассказал он в своём Telegram-канале.
Он добавил, что в первых поездах будет цемент, а также другие товары.
13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.
Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объём ограничений по транзиту в Калининград.