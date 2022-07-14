Губернатор Алиханов: рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград
- РИА Новости
«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объём (больше 80%) тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они действительно сняты», — заявил Алиханов в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.
Алиханов назвал это решение только первым шагом.