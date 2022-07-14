Губернатор Алиханов: рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объём ограничений по транзиту в Калининград.

«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объём (больше 80%) тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они действительно сняты», — заявил Алиханов в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

13 июля Еврокомиссия заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров.

Алиханов назвал это решение только первым шагом.