Премьер Литвы Шимоните: порядок транзита в Калининград сохранится до введения новых правил

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала ситуацию с транзитом товаров в Калининград.

«Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжён с ещё более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами»,— сказала Шимоните. Её слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что данные правила ещё необходимо утвердить, поэтому пока будет действовать тот порядок, который есть сейчас.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объём ограничений по транзиту в Калининград.