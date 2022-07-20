Путин попросил Шувалова найти средства на оснащение школ в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на форуме «Сильные идеи для нового времени» попросил главу госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова найти средства для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.
Путин попросил Шувалова найти средства на оснащение школ в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Игорь Иванович, что такое 9 млрд? У Игоря Ивановича активы банка — 4 трлн 600 млрд рублей. Неужели вы десятку не найдёте? О чём мы говорим?» — обратился Путин к Шувалову.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил о реализации 28 союзных программ.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выступила за расширение научно-технологического сотрудничества России и Белоруссии, считая его актуальным в современных условиях.

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