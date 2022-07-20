Путин попросил Шувалова найти средства на оснащение школ в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Игорь Иванович, что такое 9 млрд? У Игоря Ивановича активы банка — 4 трлн 600 млрд рублей. Неужели вы десятку не найдёте? О чём мы говорим?» — обратился Путин к Шувалову.
Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил о реализации 28 союзных программ.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выступила за расширение научно-технологического сотрудничества России и Белоруссии, считая его актуальным в современных условиях.