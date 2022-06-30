Сенатор Гумерова отметила важность научно-технологического сотрудничества России и Белоруссии

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Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выступила за расширение научно-технологического сотрудничества России и Белоруссии, считая его актуальным в современных условиях.

Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации.

Гумерова выразила уверенность, что сегодня особенно остро осознаётся «ценность научного знания, вклад науки в национальное развитие».

Она напомнила, что ближайшее десятилетие посвящено развитию науки и технологий, соответствующее распоряжение о чём подписал президент России Владимир Путин.

«Это будет масштабная программа действий по ускоренному развитию экономики и социальной сферы через науку, высокие технологии, вовлечение молодёжи в исследовательскую деятельность», — отметила Гумерова.

Сенатор подчеркнула, что совместная работа по расширению научно-технологического сотрудничества России и Белоруссии приобретает особую актуальность, учитывая сложившуюся ситуацию ограничения распространения и свободного доступа к научным знаниям.

«Сегодня, как никогда, важна консолидация усилий всех участников процесса формирования научно-технологического пространства Союзного государства — органов власти, академий наук, исследовательских центров, научных организаций», — заключила она.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил в интервью каналу ОНТ о реализации 28 союзных программ.

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