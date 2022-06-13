Мезенцев: Москва и Минск на финишной прямой в реализации 28 союзных программ

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Госсекретарь Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил в интервью каналу ОНТ о совместной с Россией реализацией 28 союзных программ.

«У нас (Белоруссии и России. — RT) свои планы — по экономической интеграции, по исполнению 28 союзных программ. Действительно этапная экономическая интеграция... Мы вышли на финишную прямую реализации», — цитирует госсекретаря телеканал ОНТ.

Мезенцев также рассказал о дальнейших путях взаимодействия союзных государств.

«Россия и Беларусь идут туда, куда должны идти, — к упрочению союзного взаимодействия, к поддержке программ импортозамещения, к формированию новых производственных цепочек, с тем, чтобы была загрузка на белорусских и российских предприятиях, чтобы огромный российский рынок гарантированно получал и поддерживал сельхозтоваропроизводителей в Беларуси», — считает он.

При этом госсекретарь Белоруссии упомянул о санкциях стран Запада, назвав их «неприличными», а сегодняшнюю ситуацию «спиралью в никуда». 

10 июня первый замминистра промышленности Белоруссии Александр Огородников заявил, что республика готова нарастить поставки самосвалов и бульдозеров на фоне отказа Японии экспортировать автотехнику в Россию.

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