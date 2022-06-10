В Белоруссии сообщили о готовности нарастить поставки автотехники в Россию

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Белоруссия готова нарастить поставки самосвалов и бульдозеров в Россию на фоне отказа Японии экспортировать автотехнику Москве, заявил первый замминистра промышленности республики Александр Огородников.
В Белоруссии сообщили о готовности нарастить поставки автотехники в Россию
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  • © GregorBister

«Практически всё, что мы сегодня умеем и делаем в данной области, — всё обсуждается и предлагается российской стороне. Данная проблема (прекращение поставок Японией.  — RT) также решаема, и мы уже сегодня готовы нарастить объёмы поставок в Российскую Федерацию», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что между Россией и Белоруссией ведётся непрерывная совместная работа по импортозамещению в разных сферах производства, в числе которых — машиностроение. 

Ранее Япония в рамках нового пакета санкций ввела запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров с 17 июня. 

До этого в японском МИД заявили о введении запрета на экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению промышленной инфраструктуры страны, а также о расширении санкционного списка.

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