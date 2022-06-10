В Белоруссии сообщили о готовности нарастить поставки автотехники в Россию
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«Практически всё, что мы сегодня умеем и делаем в данной области, — всё обсуждается и предлагается российской стороне. Данная проблема (прекращение поставок Японией. — RT) также решаема, и мы уже сегодня готовы нарастить объёмы поставок в Российскую Федерацию», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что между Россией и Белоруссией ведётся непрерывная совместная работа по импортозамещению в разных сферах производства, в числе которых — машиностроение.
Ранее Япония в рамках нового пакета санкций ввела запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров с 17 июня.
До этого в японском МИД заявили о введении запрета на экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению промышленной инфраструктуры страны, а также о расширении санкционного списка.