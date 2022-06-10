В Японии объявили о запрете экспорта в Россию грузовых автомобилей и самосвалов

Япония в рамках нового пакета санкций вводит запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров с 17 июня. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введён запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Министерстве иностранных дел Японии заявили о введении запрета на экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению промышленной инфраструктуры страны, а также о расширении санкционного списка.

В него попали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции.