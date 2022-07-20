Путин заявил о необходимости развивать производство иван-чая взамен Coca-Cola

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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на форуме «Сильные идеи для нового времени» пообещал направить в Минсельхоз предложения по развитию производства иван-чая, отметив, что он полезнее Coca-Cola.
Путин заявил о необходимости развивать производство иван-чая взамен Coca-Cola
  • РИА Новости

«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь Coca-Cola, там одна химия», — цитирует Путина ТАСС.

Он пообещал, что соответствующий документ сегодня будет направлен министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

  • Путин заявил о необходимости развивать производство иван-чая взамен Coca-Cola

Ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что России нужна кардинальная перестройка экономики, а не просто импортозамещение.

Российский премьер Михаил Мишустин отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является первоочередной задачей, а поддержка аграриев находится в постоянном внимании властей.

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