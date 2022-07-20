Путин заявил о необходимости развивать производство иван-чая взамен Coca-Cola
- РИА Новости
«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь Coca-Cola, там одна химия», — цитирует Путина ТАСС.
Он пообещал, что соответствующий документ сегодня будет направлен министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
- Путин заявил о необходимости развивать производство иван-чая взамен Coca-Cola
Ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что России нужна кардинальная перестройка экономики, а не просто импортозамещение.
Российский премьер Михаил Мишустин отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является первоочередной задачей, а поддержка аграриев находится в постоянном внимании властей.