Топилин заявил о необходимости кардинальной перестройки экономики в России

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Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что России нужна кардинальная перестройка экономики, а не просто импортозамещение.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Мне не нравится слово «импортозамещение». Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идёт фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России», — сказал он.

Топилин подчеркнул, что сложившаяся ситуация, при которой зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%, является недопустимой.

«То есть нужно добиться не простого замещения импортного продукта на российский, а достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития», — указал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций.

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