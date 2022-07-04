Мишустин: Россия активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций.
Мишустин: Россия активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании «Иннопрома».

«Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существовавший порядок. Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важной продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет», — цитирует его ТАСС.

По словам главы российского кабмина, «чтобы продолжить индустриализацию страны и ускорить развитие отечественных наукоёмких производств, потребуется сформировать новые принципы и подходы».

  • Мишустин: Россия активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций

Ранее в пресс-службе Роспатента рассказали RT, что основными направлениями науки и техники, по которым россияне подают заявки на изобретения, в 2021 году были медицина, фармакология и биотехнологии в медицине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить