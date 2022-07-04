Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций.

Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании «Иннопрома».

«Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существовавший порядок. Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важной продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет», — цитирует его ТАСС.

По словам главы российского кабмина, «чтобы продолжить индустриализацию страны и ускорить развитие отечественных наукоёмких производств, потребуется сформировать новые принципы и подходы».

Мишустин: Россия активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций

Ранее в пресс-службе Роспатента рассказали RT, что основными направлениями науки и техники, по которым россияне подают заявки на изобретения, в 2021 году были медицина, фармакология и биотехнологии в медицине.