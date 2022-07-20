В Севастополе зафиксировали шесть случаев COVID-19 за сутки

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В Севастополе зафиксировали шесть случаев COVID-19 за последние сутки.
В Севастополе зафиксировали шесть случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

В настоящее время в госпиталях лечение проходят 63 пациента.

Общее число заболевших в городе достигло 85 301.

По данным сайта правительства, прививку от коронавируса сделали 328 245 жителей, завершили иммунизацию 311 465.

В целом в России за сутки выявили 5685 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при управлении Росздравнадзора по Москве Игорь Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.

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