Специалист Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией в России

Сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при управлении Росздравнадзора по Москве Игорь Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что самое главное — чтобы была готова система здравоохранения.

«Мы должны сами понимать, что маска, мытьё рук, контактное расстояние — это серьёзное предохранение от заболевания. Поэтому наше здоровье в наших руках, особенно для пациентов преклонного возраста и людей, имеющих хронические заболевания», — сказал Цикорин.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».