Специалист Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией в России
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что самое главное — чтобы была готова система здравоохранения.
«Мы должны сами понимать, что маска, мытьё рук, контактное расстояние — это серьёзное предохранение от заболевания. Поэтому наше здоровье в наших руках, особенно для пациентов преклонного возраста и людей, имеющих хронические заболевания», — сказал Цикорин.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».