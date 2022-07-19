Специалист Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией в России

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Сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при управлении Росздравнадзора по Москве Игорь Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.
Специалист Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией в России
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что самое главное — чтобы была готова система здравоохранения.

«Мы должны сами понимать, что маска, мытьё рук, контактное расстояние — это серьёзное предохранение от заболевания. Поэтому наше здоровье в наших руках, особенно для пациентов преклонного возраста и людей, имеющих хронические заболевания», — сказал Цикорин.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».

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