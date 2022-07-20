В Пермском крае подтвердили 71 случай COVID-19 за сутки

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В Пермском крае подтвердили 71 случай COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае подтвердили 71 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Новые случаи коронавируса выявлены в Перми и Березниках.

С начала пандемии в регионе заболели 372 594 жителя.

Также стало известно, что в Приморском крае за минувшие 24 часа зафиксировали 45 случаев коронавируса, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе провели 2 661 573 теста на COVID-19. Выявлены 176 376 случаев.

Ранее сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при управлении Росздравнадзора по Москве Игорь Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.

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