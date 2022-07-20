В Татарстане зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 38 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 153 365 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 70 человек, всего — 149 829.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 120 случаев коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

«Подтверждено 336 534 случая заболевания COVID-19», — отметили в ведомстве.

Выздоровели 325 652 жителя региона, в том числе 84 за последние 24 часа.

Ранее сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при управлении Росздравнадзора по Москве Игорь Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.