В Удмуртии выявили 28 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 28 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 823 пациента, в ковид-центрах — 35 пациентов в состоянии средней тяжести, семь — в тяжёлом.

Выписаны десять человек, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее сопредседатель Общественного совета по защите прав пациентов при управлении Росздравнадзора по Москве Игорь Цикорин прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в России.