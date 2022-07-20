Торгпред России: финские власти ужесточили условия покупки земельных участков россиянами

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Торгпред России в Хельсинки Антон Логинов заявил, что финские власти изменили условия для покупки, в том числе россиянами, земельных участков.
Торгпред России: финские власти ужесточили условия покупки земельных участков россиянами
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По его словам, с 2020 года для приобретения земельных участков лицами, не являющимися гражданами ЕС, а также компаниями, 10% и более капитала которых находятся во владении граждан или компаний из стран, не входящих в ЕС, требуется получение лицензии от Минобороны.

«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, Минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — сказал торгпред.

15 июля из России в Финляндию проехали первые после снятия всех коронавирусных ограничений на границе автобусы с туристами.

В компании Lux Express отметили, что пассажиры купили все билеты на рейсы из Петербурга в Финляндию на 15—17 июля.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что практически все межправительственные и межведомственные контакты между Россией и Финляндией заморожены по инициативе Хельсинки.

Между тем глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не фиксирует напряжённости в отношениях с Россией.

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