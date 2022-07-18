Посол России: почти все межправительственные контакты между Москвой и Хельсинки заморожены

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Практически все межправительственные и межведомственные контакты между Россией и Финляндией заморожены по инициативе Хельсинки.
Посол России: почти все межправительственные контакты между Москвой и Хельсинки заморожены
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Об этом, как пишет ТАСС, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

«За последние месяцы наши финские — ещё до недавнего времени добрые — друзья сделали всё возможное, чтобы накопленный за последние десятилетия огромный потенциал двустороннего сотрудничества на всех уровнях и во всех областях практически перестал существовать», — отметил он.

Между тем глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не фиксирует напряжённости в отношениях с Россией.

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