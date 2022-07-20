Врач Гребёнкина назвала безопасную дозировку витамина B6 в сутки

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Достаточная и безопасная дозировка витамина B6 в сутки составляет 3 мг, заявила «Известиям» врач по лечебной физкультуре, нутрициолог Клиники интегральной и восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Наталья Гребёнкина.

«Научно доказано, что взаимодополняющие эффекты магния и высоких доз пиридоксина — витаминов B6 — снижают стресс, пагубно влияющий на организм. Были проведены исследования для определения рациональных дозировок витаминов B6, и из полученных результатов было установлено, что 3 мг в сутки для витамина В6 является достаточным и безопасным уровнем», — отметила Гребёнкина.

Ранее невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов назвал симптомы нехватки витамина D.

У взрослых это могут быть частые простудные заболевания, состояние хронической усталости, хроническая боль в костях, перепады настроения, медленное заживление ран, выпадение волос, беспокойный сон.

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