Невролог Орлов назвал симптомы нехватки витамина D

Невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов назвал симптомы нехватки витамина D.

В беседе с изданием Pravda.Ru он выразил мнение, что у взрослых это могут быть частые простудные заболевания, состояние хронической усталости, хроническая боль в костях, перепады настроения, медленное заживление ран, выпадение волос, беспокойный сон.

«Гиповитаминоз у детей проявляется чаще всего в виде рахита», — добавил Орлов.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.