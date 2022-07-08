Невролог Орлов назвал симптомы нехватки витамина D

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Невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов назвал симптомы нехватки витамина D.
Невролог Орлов назвал симптомы нехватки витамина D
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В беседе с изданием Pravda.Ru он выразил мнение, что у взрослых это могут быть частые простудные заболевания, состояние хронической усталости, хроническая боль в костях, перепады настроения, медленное заживление ран, выпадение волос, беспокойный сон.

«Гиповитаминоз у детей проявляется чаще всего в виде рахита», — добавил Орлов.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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