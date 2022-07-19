Диетолог Русакова рассказала, каким должен быть полезный завтрак

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, каким должен быть полезный завтрак.
Диетолог Русакова рассказала, каким должен быть полезный завтрак
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Bailey

«Многие на завтрак используют исключительно углеводные продукты, те же каши, сладкие хлопья, булочки, блины без белкового компонента. Это приводит к повышению уровня сахара, и через полтора часа может потребоваться ещё более объёмный приём пищи, потому что это провоцирует чувство голода», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, завтракать лучше белковыми продуктами, которые дают сытость и энергию.

«В комбинации со сложными углеводами или продуктами с высоким содержанием клетчатки позволяет дольше чувствовать себя активным, бодрым и неголодным», — пояснила Русакова.

Как отметила эксперт, это может быть блюдо из творога, небольшой кусочек мяса или курицы и овощной или фруктовый салат.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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