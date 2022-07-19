Диетолог Русакова рассказала, каким должен быть полезный завтрак

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, каким должен быть полезный завтрак.

«Многие на завтрак используют исключительно углеводные продукты, те же каши, сладкие хлопья, булочки, блины без белкового компонента. Это приводит к повышению уровня сахара, и через полтора часа может потребоваться ещё более объёмный приём пищи, потому что это провоцирует чувство голода», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, завтракать лучше белковыми продуктами, которые дают сытость и энергию.

«В комбинации со сложными углеводами или продуктами с высоким содержанием клетчатки позволяет дольше чувствовать себя активным, бодрым и неголодным», — пояснила Русакова.

Как отметила эксперт, это может быть блюдо из творога, небольшой кусочек мяса или курицы и овощной или фруктовый салат.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.