Диетолог Русакова рассказала, каким должен быть полезный завтрак
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«Многие на завтрак используют исключительно углеводные продукты, те же каши, сладкие хлопья, булочки, блины без белкового компонента. Это приводит к повышению уровня сахара, и через полтора часа может потребоваться ещё более объёмный приём пищи, потому что это провоцирует чувство голода», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, завтракать лучше белковыми продуктами, которые дают сытость и энергию.
«В комбинации со сложными углеводами или продуктами с высоким содержанием клетчатки позволяет дольше чувствовать себя активным, бодрым и неголодным», — пояснила Русакова.
Как отметила эксперт, это может быть блюдо из творога, небольшой кусочек мяса или курицы и овощной или фруктовый салат.
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