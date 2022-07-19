Врач Барышникова рассказала о заболеваемости туберкулёзом среди детей в Самарской области

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Доктор медицинских наук, заместитель главного врача СОКПТД им. Н.В. Постникова, главный внештатный детский фтизиатр Самарской области и ПФО Лада Барышникова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью туберкулёзом среди детей в регионе.
Врач Барышникова рассказала о заболеваемости туберкулёзом среди детей в Самарской области
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  • © Kobus Louw

«Ещё десять лет назад в Самарской области в год заболевали более 100 детей. По итогам прошлого года туберкулёзом заболели всего 29 детей. Мы считаем это большим успехом в обеспечении именно профилактики детского туберкулёза», — заявила она в беседе с sovainfo.ru.

Как отметила Барышникова, нужно не забывать вовремя проходить профилактические медицинские обследования.

«Легкомысленное отношение к этому вопросу — риск не только для самих родителей, но и для их детей, которые заражаются туберкулёзом от взрослых», — добавила врач.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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