Врач Барышникова рассказала о заболеваемости туберкулёзом среди детей в Самарской области

Доктор медицинских наук, заместитель главного врача СОКПТД им. Н.В. Постникова, главный внештатный детский фтизиатр Самарской области и ПФО Лада Барышникова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью туберкулёзом среди детей в регионе.

«Ещё десять лет назад в Самарской области в год заболевали более 100 детей. По итогам прошлого года туберкулёзом заболели всего 29 детей. Мы считаем это большим успехом в обеспечении именно профилактики детского туберкулёза», — заявила она в беседе с sovainfo.ru.

Как отметила Барышникова, нужно не забывать вовремя проходить профилактические медицинские обследования.

«Легкомысленное отношение к этому вопросу — риск не только для самих родителей, но и для их детей, которые заражаются туберкулёзом от взрослых», — добавила врач.

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