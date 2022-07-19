В Кировской области выявили 32 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 32 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 152 499. Вылечились 145 090 жителей.

Также стало известно, что в Оренбургской области за минувшие 24 часа зарегистрировали 25 случаев коронавируса, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 217 673 человека.

Выздоровели 212 875 жителей, в том числе 12 за последние сутки.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев инфицирования подвидом коронавируса «кентавр».