Иммунолог Крючков рассказал об особенностях подвида омикрона «кентавр»

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Иммунолог Николай Крючков рассказал об особенностях «кентавра» — подвида омикрона.
Иммунолог Крючков рассказал об особенностях подвида омикрона «кентавр»
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«Появившийся сейчас «кентавр» ВА.2.75 — это ответвление от ВА.2. Его выявили в Индии, Европе, всего больше десяти стран. Обращает внимание быстрый рост количества новых случаев, в частности в Индии», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Крючков, от «кентавра» не стоит ждать повторения ситуации со штаммом «дельта».

Со своей стороны, старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Алексей Куликов в беседе с ФАН отметил, что основная изменчивость всех штаммов коронавирусной инфекции, как правило, связана с мутациями.

«В целом коллективный иммунитет против COVID-19 продолжает формироваться. Скорее всего, таких сложных последствий вроде воспаления лёгких не будет», — считает эксперт.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве пяти случаев инфицирования подвидом коронавируса «кентавр».

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